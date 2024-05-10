Фіцо висміяв збір для України в Словаччині, Зеленський відреагував

Скепсис існує до тих пір, доки війна не прийшла до тих, хто його висловлює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою.

Фіцо висміяв збір для України

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо познущався зі збору на допомогу Україні. За його словами, якщо люди думають, що кулі та бомби важливіші за "хворих на рак у Словаччині", тоді йому нічого їм сказати. Зокрема він стверджував, що схвалена допомога Києву з боку Європейського союзу (ЄС) та Сполучених Штатів Америки (США), нібито, нічого не змінить у війні з Російською Федерацією.

"Через рік-два буде те ж саме - всі гроші будуть витрачені, частина з них може бути вкрадена, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де ми є зараз. Таке моє ставлення. Тому я, як і раніше, виступатиму за мирне врегулювання, за припинення вогню за будь-яку ціну", - заявив голова словацького уряду.

Скепсис існує доти, доки не прийде війна

Як відзначив президент, він вдячний словацькому народу за підтримку України, а також збір коштів. За його словами, до 2014 року, частина українців закликала до дружніх відносин з Росією. Втім, після початку війни, окупації на сході, а також Криму, коли люди зіткнулись з розстрілами й особистими втратами, більшість почала закликати до помсти й справедливості. Тоді ж люди зрозуміли, що Росія є ворогом.

"Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще у цьому скепсисі щодо планів Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.): щоб вони ніколи не побачили з того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію", - відзначив Зеленський.

За словами Зеленського, якщо Україні припинять допомагати, вона стане слабшою. Тоді ж, у разі повної окупації, Росія стоятиме на кордоні союзників Києва.

"Чи прилітають ракети на нашу територію з території Росії? Так! Тому що це війна. Війна більше не має відстані до цих технологій. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть - ракети будуть прилітати. Безумовно. Бо це війна. Незважаючи, хоче цього та чи інша сторона", - наголосив Зеленський.

Позиція Фіцо щодо України

Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези та відзначався скандальною риторикою. Голова словацького уряду вважає війну "замороженим конфліктом", який можна вирішити діалогом. Ба більше, він також виступає проти того, аби Україна стала членом Північноатлантичного альянсу.