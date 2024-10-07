Украина получила боеприпасы, деньги на которые собрали десятки тысяч словаков

В Украину доставили артиллерийские снаряды на 4 млн евро. Деньги на закупку боеприпасов собрали 70 тысяч словаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noviny.
Инициатор сбора средств на боеприпасы для Украины Федор Блащак рассказал, что шесть грузовиков доставили на логистический склад 122 тонны боеприпасов. Оттуда их забрала Украина.
Такой сбор начался после того, как правительство Словакии отказалось участвовать в передаче Чехии средств на закупку снарядов для Украины.
Весь процесс - от начала сбора средств и до передачи снарядов Украине - занял около 4-5 месяцев.
"Кому-то это может показаться долгим - 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок. Каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало большого количества бумажной работы", - рассказал Блащак.
При этом он уточнил, что со сбора осталось еще 500 тысяч евро, которые используют на закупку выстрелы для гранатометов, их предоставят до конца года.
Напомним, в апреле стало известно, что словаки начали сбор средств на боеприпасы для Украины. В первые же дни они смогли собрать несколько сотен тысяч евро.
Всего за несколько недель им удалось накопить более 4 млн евро.
Премьер Словакии Роберт Фицо тогда резко раскритиковал такую инициативу. Глава правительства утверждал, что ему нечего сказать людям, которые считают, что снаряды и бомбы важнее "больных раком в Словакии".
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