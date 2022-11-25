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Україна отримала 80 генераторів від USAID

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 80 генераторів для для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Пані посол зазначила, що у той час, коли Росія намагається зруйнувати енергосистему України і відключити світло і загалом електропостачання, USAID Україна надає 80 генераторів, щоб підтримувати роботу об'єктів критичної інфраструктури.

"Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Ми продовжуємо стояти з Україною", - підкреслила пані посол.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що увійшло до нового пакету допомоги для України від США.

Крім того, у США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів.

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