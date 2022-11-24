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В США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів, - WSJ

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Четвер 24 листопада 2022 19:32
В США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів, - WSJ Фото: В США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Федеральні прокурори США розіслали цілий потік судових повісток у спробі виявити та згодом вилучити нерухомість, грошові рахунки та трастові фонди представників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Правоохоронці шукають документацію, яка, за їхніми словами, допоможе прорватися крізь заплутані схеми прав власності. Це частина спільних зусиль Заходу щодо пошуку нових джерел фінансування військової допомоги Україні та відновлення країни, зазначає видання, нагадуючи, що з лютого Захід заморозив російські активи на суму понад 330 млрд доларів. Близько 300 млрд доларів з яких - резерви Центрального банку РФ, що зберігаються на рахунках в іноземних банках. Більшість решти суми припадає на підприємства підприємців, їх банківські рахунки, яхти, літаки, нерухомість і коштовності.

При цьому американські чиновники стикаються з труднощами вже на стадії пошуку активів, прихованих досвідченими юристами, бухгалтерами та фінансистами. Отже, їх конфіскація та передача Україні також ускладнені, пише газета. Вона пояснює, що конфіскація передає право власності на активи уряду, а заморозка лише блокує їхнє використання власником.

Адміністрація США вже звернулася до Конгресу з проханням розширити її повноваження щодо вилучення російських активів та спрямування їхньої України, оскільки чинне законодавство обмежує можливості чиновників у цій сфері.

Нагадаємо, що Єврокомісія випустить директиву про конфіскацію активів осіб, які обходять санкції.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейська комісія вивчає юридичні можливості конфіскації російських активів для відновлення України.

Також раніше ми писали, що станом на 18 листопада сума заморожених російських активів у ЄС досягла 70 мільярдів євро.

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