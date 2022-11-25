Украина получила 80 генераторов от USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине 80 генераторов для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.
Посол Бринк отметила, что в то время, когда Россия пытается разрушить энергосистему Украины и отключить свет и в целом энергоснабжение, USAID Украина предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать работу объектов критической инфраструктуры.
"Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины. Мы продолжаем стоять с Украиной", - подчеркнула госпожа посол.
Недавно РБК-Украина сообщало, что вошло в новый пакет помощи для Украины от США.
Кроме того, в США ищут способы найти и конфисковать активы российских бизнесменов.
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