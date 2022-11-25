Украина получила 80 генераторов от USAID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк .

Посол Бринк отметила, что в то время, когда Россия пытается разрушить энергосистему Украины и отключить свет и в целом энергоснабжение, USAID Украина предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать работу объектов критической инфраструктуры.

"Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины. Мы продолжаем стоять с Украиной", - подчеркнула госпожа посол.