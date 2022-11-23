Ракети, снаряди та мільйони набоїв. Що увійшло до нового пакету від США

Фото: США дають Україні додаткові ракети для NASAMS та інших систем (gagadget com)

Міністерство оборони США у рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн доларів надасть Україні ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону .

Черговий пакет військової допомоги включає: ракети для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотниками;

ракети для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);

200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10000 120-мм мінометних снарядів;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

понад 100 легких тактичних машин;

понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки. Також повідомляється, що додаткові ракети для NASAMS та великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти ракетним ударам та атакам російських безпілотників.