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Україна отримала 400 млн доларів від Британії: на що підуть кошти

Україна, Четвер 23 листопада 2023 12:09
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Україна отримала 400 млн доларів від Британії: на що підуть кошти Фото: бюджет України отримав 400 млн доларів від Британії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний бюджет України отримав близько 400 млн доларів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Кошти підуть на пенсії та зарплати медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

"Фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій", - йдеться в повідомленні.

Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

Фінансування потреб України під час війни

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів позики).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоча і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.

Середня вартість обслуговування усіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 року становить близько 2,1% річних.

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