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Украина получила 400 млн долларов от Британии: на что пойдут деньги

Украина, Четверг 23 ноября 2023 12:09
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Украина получила 400 млн долларов от Британии: на что пойдут деньги Фото: бюджет Украины получил 400 млн долларов от Британии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины получил около 400 млн долларов под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка. Деньги пойдут на пенсии и зарплаты медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

"Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, проведенных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

Кредит предоставляется на льготных условиях срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.

Финансирование потребностей Украины во время войны

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

Средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, по состоянию на октябрь 2023 составляет около 2,1% годовых.

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