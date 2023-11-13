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Найвищі відсотки: скільки Україна платить за кредитами МВФ

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 14:34
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Найвищі відсотки: скільки Україна платить за кредитами МВФ Фото: кредити МВФ обійдуться Україні у 8% річних (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середня вартість обслуговування усіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 року становить близько 2,1% річних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни виявилися кредити МВФ. Їх обслуговування у 2023 року обійдеться у близько 8% річних", - написав він.

Данилишин також навів дані для порівняння: кредит від Франції отриманий Україною у листопаді 2022 р. має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 року - 1,0% річних, кредит від Канади у квітні 2023 року - 1,5% річних.

Кредити МВФ

Частка МВФ у допомозі України є невеликою. У 2023 році Україна отримала від фонду два транші на 2,7 млрд доларів та на 890 млн доларів. У грудні очікується транш на 900 млн доларів. Загальна сума фінансової підтримки Україні складе близько 45 млрд доларів.

За даними НБУ, у другому півріччі 2024 року Україна повинна повернути МВФ 1,925 млрд доларів, з яких 1,516 млрд доларів основна сума, 408 млн доларів - відсотки.

Відзначимо, НБУ та Мінфін не публікують дані щодо вартості офіційних запозичень України.

Вартість кредитів МВФ зростає через збільшення ставок центральними банками світу. Наприклад, ставка ФРС США становить 5,25-5,5%.

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Національний банк України МВФ
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