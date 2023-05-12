Україна отримала 130 млн доларів від Світового банку на продовольчу безпеку

Україна 11 травня отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів. Позику надано в рамках угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Яка зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко залучені кошти дозволять відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України.

За даними прес-служби, кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.