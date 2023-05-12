RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила 130 млн долларов от Всемирного банка на продовольственную безопасность

Фото: Всемирный банк выделил Украине 130 млн долларов на продовольственную безопасность (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина 11 мая получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов. Кредит предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мер, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины.

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка . Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныВсемирный банк