Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та освітянам
До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).
Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом.
Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, повідомили в прес-службі.
International Development Association (IDA) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, утворена в 1960 році.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна за результатами переговорів у рамках Spring Meetings МВФ та Світового банку отримає додаткову підтримку більш ніж на 5 млрд доларів.
Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.