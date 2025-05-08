Україна отримала 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії: куди підуть кошти

Україна отримала від Європейського союзу (ЄС) 1 млрд євро (1.13 млрд доларів) в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів Центробанку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, цей транш є частиною справедливого підходу, коли Росія зобов'язана заплатити за руйнування, які вона принесла Україні.
Кошти від ЄС будуть спрямовані на:
"Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок - повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", - додав голова українського уряду.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів активів Центрального банку Росії. Більшість із них зберігаються в Європейському Союзі, зокрема в бельгійському кліринговому центрі Euroclear. Решта активів розміщена в США, Японії та інших країнах G7.
Активи залишаються замороженими, і країни G7 неодноразово заявляли, що вони не будуть розблоковані, доки Росія не відшкодує завдані Україні збитки. При цьому ЄС уже почав використовувати прибутки від цих активів.
Нещодавно Шмигаль заявив, що Японія надасть Україні 3 млрд доларів за рахунок російських активів.
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