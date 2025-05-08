Україна отримала 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії: куди підуть кошти

За словами Шмигаля, цей транш є частиною справедливого підходу, коли Росія зобов'язана заплатити за руйнування, які вона принесла Україні.

Кошти від ЄС будуть спрямовані на:

покриття критично важливих видатків бюджету;

зміцнення України.

"Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок - повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", - додав голова українського уряду.