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Україна отримала доступ до 3 млрд доларів за рахунок російських активів

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 18:35
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Україна отримала доступ до 3 млрд доларів за рахунок російських активів Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Японія надасть Україні 3 млрд доларів за рахунок російських активів. Кабмін зробив крок до отримання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Уряд затвердив угоду з Японією, яка дасть змогу отримати близько 3 млрд доларів у рамках ініціативи ERA (кредит на 50 млрд доларів від G7 - ред.)", - написав Шмигаль.

Він уточнив, що такий кредит буде забезпечений за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Кошти спрямують на пріоритетні статті бюджету, відновлення та розвиток України.

Прем'єр подякував країнам "Великої сімки" за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки.

За словами Шмигаля, українська влада розраховує, що всі заморожені активи РФ будуть спрямовані на відновлення України.

Угода України та Японії

Нагадаємо, 18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накагоме підписали угоду у формі обміну нотами. Документ передбачає, що Японія надасть Україні кредит на 3 млрд доларів.

При цьому кредит буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

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