Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства

По словам Шмыгаля, этот транш является частью справедливого подхода, когда Россия обязана заплатить за разрушения, которые она принесла Украине.

Средства от ЕС будут направлены на:

покрытие критически важных расходов бюджета;

укрепление Украины.

"Благодарны ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм. Ожидаем следующий шаг - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", - добавил глава украинского правительства.