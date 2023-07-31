Україна отримала 1,25 млрд доларів гранту від США: куди спрямують кошти

Як повідомили у відомстві, грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки та оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

"Безповоротна фінансова допомога від США є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що у 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

Фінансова допомога від США

До державного бюджету України 29 червня надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

Наприкінці квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США. Тоді кошти було спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Також наприкінці травня до держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Зазначалось, що гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу.