Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ: куда направят средства

Украина получила шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) в размере 1,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, средства уже поступили на украинские счета и будут направлены на финансирование критических расходов бюджета.

"Всего по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - добавил он.

Программа EFF от МВФ

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов США.

Программа предусматривает два основных этапа: первый - срочное финансирование на период до завершения войны, второй - поддержку послевоенного восстановления.

Также в 2023 году Украина уже получила около 4,5 миллиарда долларов из общей суммы. В мае 2024 года украинское правительство начало с МВФ обсуждение четвертого пересмотра программы. По результатам этих переговоров 28 июня МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 миллиарда долларов для Украины.

Недавно стало известно о том, что Исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF.