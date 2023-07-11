Україна отримає запрошення у НАТО після того, як виконає всі необхідні умови, - Столтенберг

За його словами, союзники також надають значну військову допомогу, яка необхідна для перемоги України. Оскільки Столтенберг вважає, що без перемоги України над Росією немає підстав говорити про членство країни в Альянсі.

Генсек сказав, що серед передумов, які є необхідними для прийняття в НАТО - це реформи в оборонному секторі України.

"Ніколи ще не було такого сильного політичного меседжу щодо шляху до членства та практичної підтримки з боку НАТО для підвищення можливостей взаємодії між Альянсом та Україною", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що у випадку з іншими членами НАТО, коли їх приймали в Альянс, то також не йшлося про чіткі часові рамки.

"Коли надійдуть Ф-16 це буде ще один важливий крок щодо взаємодії, а це одна з вимог для членства. Це наближає Україну ближче до членства в НАТО. Отже, умови, частково викладені у 10-й статті статуту НАТО, а також союзники узгодили процес перевірки цих умов. Так ми приймаємо рішення", - розповів Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Також повідомлялось, що Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.

Крім цього, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вступить у НАТО на наступному саміті альянсу.