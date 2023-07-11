Украина получит приглашение в НАТО после выполнения всех необходимых условий, - Столтенберг

По его словам, союзники также оказывают значительную военную помощь, которая необходима для победы Украины. Поскольку Столтенберг считает, что без победы Украины над Россией, нет оснований говорить о членстве страны в Альянсе.

Генсек сказал, что среди предпосылок, необходимых для принятия в НАТО - это реформы в оборонном секторе Украины.

"Никогда еще не было столь сильного политического месседжа по пути к членству и практической поддержке со стороны НАТО для повышения возможностей взаимодействия между Альянсом и Украиной", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в случае с другими членами НАТО, когда их принимали в Альянс, то речь также не шла о четких временных рамках.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вступит в НАТО на следующем саммите альянса.