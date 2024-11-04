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Україна отримає від Світового банку ще майже 600 млн доларів. Шмигаль розкрив деталі

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна підписала зі Світовим банком угоди на суму майже 600 млн доларів. Кошти виділять у межах нової програми фінансової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра, про започаткування програми домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні у квітні. А сьогодні, 4 листопада, відповідні угоди зі Світовим банком підписали Міністерство фінансів та Міністерство економіки України.

Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.

Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад 1 млрд доларів. 

"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам. Дякую Президенту Світового банку Аджаю Банзі, керівному директору Анні Б'єрде та регіональному директору Бобу Сому за постійну залученість і підтримку України в умовах війни", - зазначив Шмигаль.

Допомога Світового банку

Нагадаємо, у лютому цього року ми повідомляли, що Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть направлені на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу.

У березні Світовий банк виділив 1,5 млрд доларів на розвиток і відновлення України.

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