Світовий банк виділив 1,5 млрд доларів на розвиток і відновлення України
Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах Позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Глава уряду зазначив, що з цієї суми 984 млн доларів надійде від Японії, а 516 млн доларів – від Великої Британії. Кошти будуть перераховані вже до кінця березня.
Шмигаль подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за підтримку і внесок у збереження макрофінансової стабільності України.
"Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення", - додав очільник Кабміну.
Допомога Світового банку
Мінекономіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть направлені на фінансування проетів підтримки українського бізнесу у 2024 році.
На початку грудня 2023 року Світовий банк повідомив, що Україна отримає 1,2 млрд доларів фінансової підтримки. Кошти виділять під гарантії уряду Японії і спрямують на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення.
Всередині грудня Світовий банк виділив Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Їх скерують на виплати пенсій, зарплат та інші пріоритетні напрямки.
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