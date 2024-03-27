Світовий банк виділив 1,5 млрд доларів на розвиток і відновлення України

Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах Позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава уряду зазначив, що з цієї суми 984 млн доларів надійде від Японії, а 516 млн доларів – від Великої Британії. Кошти будуть перераховані вже до кінця березня.

Шмигаль подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за підтримку і внесок у збереження макрофінансової стабільності України.

"Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення", - додав очільник Кабміну.