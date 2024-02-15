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Для підтримки бізнесу. Світовий банк виділить 500 мільйонів доларів Україні

Четвер 15 лютого 2024 19:42
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Для підтримки бізнесу. Світовий банк виділить 500 мільйонів доларів Україні Ілюстративне фото: Світовий банк виділить 500 мільйонів доларів Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мінекономіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 мільйонів доларів. Вони будуть направлені на фінансування проетів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.

"Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності", - заявила перший віцепрем'єр-міністр України міністр економіки України Юлія Свириденко.

За даними Міекономіки, сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України та можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування "єОселя". Також було обговорено розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Мінекономіки та Світовий банк обговорили модернізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%" та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

Програма компенсації ставки кредиту за рахунок коштів держбюджету

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Банками-партнерами є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Отримати кредит за рахунок бюджету як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли 5898 родин на загальну суму 8,8 млрд гривень.

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