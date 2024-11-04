Украина получит от Всемирного банка еще около 600 млн долларов. Шмыгаль раскрыл детали

По словам премьера, о начале программы договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне в апреле. А сегодня, 4 ноября, соответствующие соглашения с Всемирным банком подписали Министерство финансов и Министерство экономики Украины.

Речь идет о новом проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизацию и содействие выходу на новые рынки.

Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 млрд долларов.

"Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам. Спасибо Президенту Всемирного банка Аджаю Банзи, управляющему директору Анне Бьерде и региональному директору Бобу Сому за постоянную вовлеченность и поддержку Украины в условиях войны", - отметил Шмыгаль.