Украина получит от Всемирного банка еще около 600 млн долларов. Шмыгаль раскрыл детали

Украина подписала со Всемирным банком соглашения на сумму почти 600 млн долларов. Средства выделят в рамках новой программы финансовой поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По словам премьера, о начале программы договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне в апреле. А сегодня, 4 ноября, соответствующие соглашения с Всемирным банком подписали Министерство финансов и Министерство экономики Украины.
Речь идет о новом проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизацию и содействие выходу на новые рынки.
Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 млрд долларов.
"Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам. Спасибо Президенту Всемирного банка Аджаю Банзи, управляющему директору Анне Бьерде и региональному директору Бобу Сому за постоянную вовлеченность и поддержку Украины в условиях войны", - отметил Шмыгаль.
Напомним, в феврале этого года мы сообщали, что Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса.
В начале декабря 2023 года Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки. Средства выделят под гарантии правительства Японии и направят в поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.
В марте Всемирный банк выделил 1,5 млрд долларов на развитие и восстановление Украины.
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