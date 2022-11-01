Україна отримає від США вісім систем NASAMS, - Пентагон

Також зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в нашій країні вже найближчим часом. Ще шість ми отримаємо пізніше.

"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав представник Пентагону.

Там також зауважили, що системи ППО наша держава буде отримувати й від інших країн.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - розповіли у Міноборони США.