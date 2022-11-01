Украина получит от США восемь систем NASAMS, - Пентагон

Также отмечается, что две системы будут развернуты в нашей стране уже в ближайшее время. Еще шесть мы получим позже.

"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал представитель Пентагона.

Там также отметили, что системы ПВО наше государство будет получать от других стран.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - рассказали в Минобороны США.