Украина получит от США восемь систем NASAMS, - Пентагон

В Пентагоне сообщили, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.
Также отмечается, что две системы будут развернуты в нашей стране уже в ближайшее время. Еще шесть мы получим позже.
"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал представитель Пентагона.
Там также отметили, что системы ПВО наше государство будет получать от других стран.
"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - рассказали в Минобороны США.
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, Украина в ближайшее время ждет поставки норвежских комплексов NASAMS, которые могут серьезно усилить противовоздушную оборону.
Ранее мы писали, что производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.
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