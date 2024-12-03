Україна отримає від США 825 млн доларів на відновлення енергетики: підписано меморандум

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.

За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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