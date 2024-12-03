Україна отримає від США 825 млн доларів на відновлення енергетики: підписано меморандум

Україна та США підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері на суму 825 млн доларів. Документ передбачає відновлення критичної інфраструктури та реформування енергетичного сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Як повідомляється, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали в штаб-квартирі НАТО Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.
Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 млн доларів.
Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема:
Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.
За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.
Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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