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Україна отримає від США 825 млн доларів на відновлення енергетики: підписано меморандум

Фото: Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга (mfa.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та США підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері на суму 825 млн доларів. Документ передбачає відновлення критичної інфраструктури та реформування енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали в штаб-квартирі НАТО Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 млн доларів.  

Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема:

  • відновлення критичної інфраструктури;
  • запровадження розподіленої генерації;
  • реформування енергетичного сектору;
  • сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.

За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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