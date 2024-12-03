Украина получит от США 825 млн долларов на восстановление энергетики: подписан меморандум

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 28 ноября Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике. Спасатели зафиксировали повреждения в 14 областях Украины.

По данным ГСЧС, россияне повредили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключение света. Пока в правительстве не могут спрогнозировать сроки стабилизации ситуации со светом.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света – читайте в материале РБК-Украина.

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