Україна отримає від США 825 млн доларів на відновлення енергетики: підписано меморандум

Україна та США підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері на суму 825 млн доларів. Документ передбачає відновлення критичної інфраструктури та реформування енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 млн доларів.

Як повідомляється, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали в штаб-квартирі НАТО Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.

За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.