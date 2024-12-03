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Украина получит от США 825 млн долларов на восстановление энергетики: подписан меморандум

Вторник 03 декабря 2024 20:09
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Украина получит от США 825 млн долларов на восстановление энергетики: подписан меморандум Фото: Энтони Блинкен и Андрей Сибига (mfa.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере на сумму 825 млн долларов. Документ предусматривает восстановление критической инфраструктуры и реформирование энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.

Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 млн долларов.

Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности:

  • восстановление критической инфраструктуры;
  • введение распределенной генерации;
  • реформирование энергетического сектора;
  • содействие послевоенному переходу к низкоуглеродистой, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 28 ноября Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике. Спасатели зафиксировали повреждения в 14 областях Украины.

По данным ГСЧС, россияне повредили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключение света. Пока в правительстве не могут спрогнозировать сроки стабилизации ситуации со светом.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света – читайте в материале РБК-Украина.

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