Украина получит от США 825 млн долларов на восстановление энергетики: подписан меморандум

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере на сумму 825 млн долларов. Документ предусматривает восстановление критической инфраструктуры и реформирование энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности:

Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 млн долларов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 28 ноября Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике. Спасатели зафиксировали повреждения в 14 областях Украины.

По данным ГСЧС, россияне повредили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключение света. Пока в правительстве не могут спрогнозировать сроки стабилизации ситуации со светом.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света – читайте в материале РБК-Украина.

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