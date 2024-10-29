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Україна отримає від США 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ

Вівторок 29 жовтня 2024 17:10
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Україна отримає від США 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ Фото: Україна отримає від США 2000 позашляховиків Humvee (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки у рамках одного з пакетів допомоги передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee. ЗСУ вже мають досвід застосування їх на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пише видання, така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою такої техніки. Зокрема, вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів.

Варто зауважити, що ці позашляховики схожі на цивільні автомобілі, тому це полегшує необхідність у великій підготовці перед відправкою на фронт.

За даними Forbes, Humvee відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України. Адже їх можна використовувати у міських умовах, де танки й артилерія менш ефективні, ніж більш компактні та маневрені позашляховики.

Також українські військові можуть використовувати Humvee для перевезення важкого озброєння. Або встановлювати на них кулемети та іншу зброю. Зокрема, деякі українські підрозділи вже трансформували їх в мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.

Крім того, українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО, встановлюючи на них зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Саме до цього пакету увійшла партія позашляховиків Humvee.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їх вартість складатиме від 500 до 750 млн доларів.

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