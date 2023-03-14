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Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін

Фото: Олексій Резніков та Кайса Оллонґрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди разом з Бельгією передадуть українським військовим кораблі для виявлення та знешкодження мін для берегової охорони. Окрім цього вони організують навчання для українських підрозділів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен під час брифінгу в Одесі.

За її словами, системи будуть передані Україні у 2025 році.

"У Нідерландах, як у мореплавній державі, у нас є велика морська традиція і ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб імпортувати їжу, для того, щоб торгувати й це, безумовно, має зв’язок із рештою світу. Нідерланди надають два мінні тральщики класу Alkmaar і ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали як використовувати ці човни", - розповіла Оллонгрен.

Вона зауважила, що гавані Одеської області мають досить стратегічну та економічну важливість для дії зернової угоди.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що розмінування територій буде проводитися після закінчення війни. По-перше, це пов'язано з тим, що Україні не можна розмінувати море, поки є загроза з боку Російської Федерації. По-друге, тральщики не зможуть зайти у Чорне море через рішення Туреччини закрити Босфор для військових кораблів.

Нагадаємо, раніше в ООН зазначили, що неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" ще тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

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