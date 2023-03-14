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Украина получит от Нидерландов корабли для обезвреживания мин

Фото: Алексей Резников и Кайса Оллонгрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды вместе с Бельгией передадут украинским военным корабли для обнаружения и обезвреживания мин для береговой охраны. Кроме этого, они организуют обучение для украинских подразделений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен во время брифинга в Одессе.

По ее словам, системы будут переданы Украине в 2025 году.

"В Нидерландах, как в мореходном государстве, у нас есть большая морская традиция, и мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для того, чтобы импортировать еду, для того, чтобы торговать и это, безусловно, имеет связь с остальным миром". Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar и мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки", - рассказала Оллонгрен.

Она отметила, что гавани Одесской области имеют достаточно стратегическую и экономическую важность для действия зерновых соглашений.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разминирование территорий будет проводиться после окончания войны. Во-первых, это связано с тем, что Украине нельзя разминировать море, пока есть угроза со стороны Российской Федерации. Во-вторых, тральщики не смогут зайти в Черное море из-за решения Турции закрыть Босфор для военных кораблей.

Напомним, ранее в ООН отметили, что неформальные переговоры по продолжению "зерновой инициативы" еще продолжаются.

Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.

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