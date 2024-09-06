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Україна отримає від Нідерландів матеріали для техобслуговування F-16 і ракети "повітря-повітря"

Фото: F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди передадуть обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16. Україна також отримає ракети класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сат міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, Нідерланди нададуть допомоги на суму в 80 мільйонів євро. Частина коштів буде направлена на допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування F-16, інакше вони не зможуть літати.

"Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Водночас, він не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання.

 

Допомога Україні від Нідерландів

Наприкінці липня цього року Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. В той же час Нідерланди пообіцяли передати 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16.

Днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час першого візиту до України оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір - понад 200 мільйонів євро.

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F-16Війна в Україні