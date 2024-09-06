RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит от Нидерландов материалы для техобслуживания F-16 и ракеты "воздух-воздух"

Фото: F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды передадут оборудование и материалы по техническому обслуживанию украинских истребителей F-16. Украина также получит ракеты класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сат министерства обороны Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, Нидерланды окажут помощь на сумму в 80 миллионов евро. Часть средств будет направлена на вспомогательные материалы и запасные части для обслуживания F-16, в противном случае они не смогут летать.

"Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специальные инструменты и стремянки. С помощью ракет класса "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеские самолеты", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В то же время он не раскрыл детали относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки.

 

Помощь Украине от Нидерландов

В конце июля этого года Украина получила первый истребитель F-16 от Нидерландов. В то же времяНидерланды пообещали передать 300 млн. евро на боеприпасы для истребителей F-16 .

На днях премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время первого визита в Украину объявил о новом пакете помощи. Его размер – более 200 миллионов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине