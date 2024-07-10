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Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16, які передадуть Україні

Середа 10 липня 2024 18:41
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Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16, які передадуть Україні Ілюстративне фото: Нідерланди придбають боєприпаси для "українських" F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нідерланди спрямують 300 млн. євро на боєприпаси для винищувачів F-16, які незабаром почне отримувати Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, 300 млн євро доповнять 150 млн євро, які Нідерланди ще раніше виділили на боєприпаси для "українських" F-16. Йдеться про озброєння для винищувачів, яке закуповують безпосередньо у промисловості.

"Боєприпаси для F-16, які ми закуповуємо, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) не знає кордонів, тому наша підтримка повинна продовжуватися повним ходом", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, за допомогою такого кроку Нідерланди хочуть дати Москві сигнал, що країни НАТО продовжують підтримувати Україну.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що постачання винищувачів F-16 в Україну від Данії та Нідерландів уже почалися. Він уточнив, що українські Повітряні сили використовуватимуть таку авіацію вже цього літа.

Також початок постачань у спільній заяві підтвердили президент США Джо Байден, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та прем'єр Данії Метте Фредеріксен.

При цьому сьогодні, 10 липня, Норвегія анонсувала надання Україні шести винищувачів F-16. Постачання мають розпочатися цього року.

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