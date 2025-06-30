Украина получит от МВФ полмиллиарда долларов: куда направят деньги
Международный валютный фонд завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Это позволит Украине получить полмиллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и пресс-службу Минфина Украины.
"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. В скором времени получим девятый транш от Фонда в размере 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - написал глава украинского правительства.
Он уточнил, что по программе Механизма расширенного финансирования (EFF) Украина уже получила более 10 млрд долларов. Это взнос в украинскую устойчивость и макрофинансовую стабильность.
Что говорят в Минфине
Как отметили в Министерстве финансов Украины, в МВФ обратили внимание на прогресс Украины в выполнении условий программы EFF. Показатели выполнения программы остаются высокими, несмотря на войну. При этом Украина выполнила два структурных маяка:
- поданы в парламент законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ;
- опубликован отчет по результатам внешнего аудита НАБУ.
Финансовая помощь от Канады
Напомним, сегодня, 30 июня, также стало известно, что Канада предоставила Украине около 1,7 млрд долларов.
Такие деньги Украина получит за счет доходов от замороженных российских активов.
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