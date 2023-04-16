Україна отримає від Канади конфіскований у Росії АН-124

Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан". Це буде здійснено в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.

Як пише РБК-Україна про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - написав Шмигаль.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада доставила до Польщі усі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.

Раніше повідомлялося, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсована раніше броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

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