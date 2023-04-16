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Украина получит от Канады конфискованный в России АН-124

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 21:13
Украина получит от Канады конфискованный в России АН-124 Фото: Украина получит от Канады конфискованный в России АН-124 (volynnews.com)
Автор: Наталья Кава

Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан". Это будет осуществлено в рамках новых санкций Канады против российских предприятий.

Как пишет РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - написал Шмигаль.

Ранее Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2 в Польшу, которые планируют передать Украине.

Ранее сообщалось, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

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