Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги

Ірландія надасть нову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті заявили, що допомога розрахована на 2026 рік і становить 125 мільйонів євро.

Ця підтримка містить:

100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання;

на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання; 25 мільйонів євро на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури України, з акцентом на енергетику перед зимою.

Підтримка під час війни

Мартін прибув до Києва сьогодні вранці та висловив солідарність ірландського народу щодо збройної агресії Росії проти України.

"Народ Ірландії стоїть поруч з Україною та її народом перед обличчям аморальної та неспровокованої війни агресії Росії. Це страшно - бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак РФ на міста та села України", - зазначив урядовець.

І додав, що Росія знову цинічно атакує критично важливу інфраструктуру України напередодні зими.

"Минулої зими мільйони людей залишилися без опалення та електрики за температури -20°C. Наша підтримка допоможе відновити ці пошкодження", - каже Мартін.

Ірландія допомагає Україні

Ірландія приймає дуже значну кількість українських біжнеців. Країна також надала Україні значну підтримку: понад 550 мільйонів євро з лютого 2022 року.

Це містить:

понад 254 мільйони євро гуманітарної та стабілізаційної підтримки (включно з 27 мільйонами євро енергетичної підтримки),

понад 200 мільйонів євро військової підтримки,

94 мільйони євро нелетальної військової підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF).

Це на додаток до обладнання, наданого Ірландськими силами оборони: