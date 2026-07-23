Украина получит от Ирландии новый пакет помощи

23 июля два топ-чиновника Ирландии объявили о новом пакете двусторонней поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ирландии.
Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин и министр иностранных дел и торговли Гелен Макенти заявили, что помощь рассчитана на 2026 год и составляет 125 миллионов евро.
Эта поддержка содержит:
Мартин прибыл в Киев сегодня утром и выразил солидарность ирландского народа по вооруженной агрессии России против Украины.
"Народ Ирландии стоит рядом с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и неспровоцированной войны агрессии России. Это страшно - видеть своими глазами последствия кампании воздушных атак РФ на города и села Украины", - отметил чиновник.
И добавил, что Россия снова цинично атакует критически важную инфраструктуру Украины в преддверии зимы.
"Минувшей зимой миллионы людей остались без отопления и электричества при температуре -20°C. Наша поддержка поможет восстановить эти повреждения", - говорит Мартин.
Ирландия принимает очень большое количество украинских беженцев. Страна также оказала Украине значительную поддержку: более 550 миллионов евро с февраля 2022 года.
Это включает:
Это в дополнение к оборудованию, предоставленному Ирландскими силами обороны:
Напомним, ЕС продлил действие статуса временной защиты для украинских искателей убежища еще на один год - до 4 марта 2028 года. Поддержала это решение и Ирландия.
Идея предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС может заблокировать реальное вступление страны в блок на долгие годы. МакЭнти выразила серьезные опасения по поводу инициативы канцлера Германии Фридриха Мерца.