Украина получит от Ирландии новый пакет помощи

Ирландия предоставит новую помощь Украине

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин и министр иностранных дел и торговли Гелен Макенти заявили, что помощь рассчитана на 2026 год и составляет 125 миллионов евро.

Эта поддержка содержит:

100 миллионов евро на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования;

на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования; 25 миллионов евро в поддержку восстановления и защиты критической инфраструктуры Украины с акцентом на энергетику перед зимой.

Поддержка во время войны

Мартин прибыл в Киев сегодня утром и выразил солидарность ирландского народа по вооруженной агрессии России против Украины.

"Народ Ирландии стоит рядом с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и неспровоцированной войны агрессии России. Это страшно - видеть своими глазами последствия кампании воздушных атак РФ на города и села Украины", - отметил чиновник.

И добавил, что Россия снова цинично атакует критически важную инфраструктуру Украины в преддверии зимы.

"Минувшей зимой миллионы людей остались без отопления и электричества при температуре -20°C. Наша поддержка поможет восстановить эти повреждения", - говорит Мартин.

Ирландия помогает Украине

Ирландия принимает очень большое количество украинских беженцев. Страна также оказала Украине значительную поддержку: более 550 миллионов евро с февраля 2022 года.

Это включает:

более 254 миллионов евро гуманитарной и стабилизационной поддержки (включая 27 миллионов евро энергетической поддержки),

более 200 миллионов евро военной поддержки,

94 миллиона евро нелетальной военной поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Это в дополнение к оборудованию, предоставленному Ирландскими силами обороны: