UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Франції радари ППО GM 200. Підписано меморандум

Фото: Україна отримає від Франції радари ППО GM 200 (thalesgroup.com)
Автор: Наталія Кава

Франція профінансує покупку радарів ППО GM 200 для українських військових. Відповідний меморандум було підписано у середу, 1 лютого 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков розповів, що разом за своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум про постачання радарів ППО GM 200.

"Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - написав Резніков.

Дані радари відповідають найсуворішим вимогам роботи. Вони можуть відстежувати ворожі об'єкти як на малих, так і на великих висотах. Вони також можуть координувати роботу зенітних комплексів від дуже малої до середньої дальності - 250 кілометрів у режимі спостереження та 100 кілометрів у режимі бою.

Їх особливістю є те, що вони можуть попереджати про реактивний, артилерійський і мінометний вогонь. Радари можуть попереджати й про надводні цілі, відстежувати кораблі та малі плавзасоби.

Фото: Україна отримає від Франції радари ППО GM 200 (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, у Франції не виключають постачання винищувачів до України , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЗбройні сили УкраїниПВО