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Украина получит от Франции радары ПВО GM 200. Подписан меморандум

Фото: Украина получит от Франции радары ПВО GM 200 (thalesgroup.com)
Автор: Наталья Кава

Франция профинансирует покупку радаров ПВО GM 200 для украинских военных. Соответствующий меморандум был подписан в среду, 1 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников рассказал, что вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум о поставках радаров ПВО GM 200.

"Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - написал Резников.

Данные радары отвечают самым строгим требованиям работы. Они могут отслеживать неприятельские объекты как на малых, так и на больших высотах. Они могут координировать работу зенитных комплексов от очень малой до средней дальности - 250 километров в режиме наблюдения и 100 километров в режиме боя.

Их особенностью является то, что они могут предупреждать о реактивном, артиллерийском и минометном огне. Радары могут предупреждать и о надводных целях, отслеживать корабли и малые плавсредства.

Фото: Украина получит от Франции радары ПВО GM 200 (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

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