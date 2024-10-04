UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Франції 12 установок Caesar

Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Відповідний контракт було укладено напередодні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

На полях промислового форуму в Києві група KNDS уклала контракт на постачання Україні 12 артилерійських установок Caesar. Фінансування поставок здійснюється за рахунок коштів України.

За словами міністра, угода є частиною зусиль з нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості, спрямованих на підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Caesar

Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Вона здатна швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію, уникаючи вогню у відповідь.

Caesar використовується багатьма арміями світу завдяки своїй універсальності. Її можна застосовувати в різних умовах, від пустель до гірських районів. Установка оснащена автоматизованою системою управління вогнем, що дає змогу значно підвищити ефективність стрільби.

Caesar відіграє важливу роль у сучасних збройних конфліктах, забезпечуючи артилерійську підтримку сухопутних військ.

У лютому 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні свої самохідні артилерійські установки Caesar.

У березні 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж передасть Україні 78 установок Caesar, а також планує посилити постачання боєприпасів.

Бельгія готується поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяДопомога УкраїніВійна в УкраїніВійна Росії проти України