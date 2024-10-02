Україна отримає від Бельгії три САУ Caesar

Бельгія готується поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar. Буде поставлено три установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

"Раді міністрів найближчим часом буде представлено досьє про придбання і передачу Україні трьох артилерійських установок Caesar загальною вартістю 12 млн євро", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що на початку цього року Франція сформувала "артилерійську коаліцію" для підтримки разом зі США українських військових. До коаліції увійшли 25 країн, включно з Бельгією. Метою коаліції було надати Україні 72 додаткових САУ Caesar у 2024 році. Зокрема Франція зобов'язалась передати 12 артилерійських установок.

Гаубиці Caesar

Гаубиця Caesar має ефективну дальність до 42 кілометрів. Вона здатна використовувати всі типи 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні. Її швидкострільність становить 6 пострілів за хвилину.