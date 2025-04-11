Україна отримає від Естонії 10 тисяч снарядів. Міністр оборони назвав терміни

Естонія передасть Україні 10 тисяч снарядів та пкунки з їжою для військових. Це відбудеться у найближчі тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави міністерства оборони Естонії Ханно Певкура перед засіданням "Рамштайн".

"Або на цьому тижні, або на наступному, ми доставимо 10 тисяч боєприпасів калібром 155-мм", - розповів він.

За словами міністра, країна також доставить 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів.

"І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для ЗСУ", - додав він.

Зустріч Певкура та Умєрова

Естонський міністр оборони також повідомив, що зустрінеться із міністром оборони України Рустемом Умєровим та обговорить із ним основні потреби української армії.

"Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми фактично повинні збільшити військову допомогу Україні. І ми це робимо. І ми будемо обговорювати з нашими партнерами, що ми можемо зробити більше, тому що Україні потрібна краща позиція для мирних переговорів", - додав він.