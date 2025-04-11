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Украина получит от Эстонии 10 тысяч снарядов. Министр обороны назвал сроки

Европа, Пятница 11 апреля 2025 12:27
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Украина получит от Эстонии 10 тысяч снарядов. Министр обороны назвал сроки Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Эстония передаст Украине 10 тысяч снарядов и пкунки с едой для военных. Это произойдет в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы министерства обороны Эстонии Ханно Певкура перед заседанием "Рамштайн".

"Или на этой неделе, или на следующей, мы доставим 10 тысяч боеприпасов калибром 155-мм", - рассказал он.

По словам министра, страна также доставит 750 тысяч пакетов с едой для солдат.

"И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем, с помощью наших друзей из разных европейских стран, амуницию для ВСУ", - добавил он.

Встреча Певкура и Умерова

Эстонский министр обороны также сообщил, что встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и обсудит с ним основные потребности украинской армии.

"Мы все понимаем, что на линии фронта трудно. Мы фактически должны увеличить военную помощь Украине. И мы это делаем. И мы будем обсуждать с нашими партнерами, что мы можем сделать больше, потому что Украине нужна лучшая позиция для мирных переговоров", - добавил он.

Снаряды для Украины

Как ранее писало РБК-Украина, 155 мм калибр является стандартом НАТО. Этот калибр обычно используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах.

Считается, что 155 мм калибр достигает хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра между странами НАТО упрощает логистику.

Отметим, что, например, в 2023 году украинские войска на фронте использовали 3 млн снарядов. Половина из них - калибра 155 мм.

Добавим, что еще в ноябре 2024 года сообщалось, что удары по арсеналам и военных складах РФ помогли улучшить ситуацию со снарядами на фронте и у россиян сократилось преимущество.

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