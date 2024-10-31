Україна отримає від ЄС 4 млрд євро: Зеленський підписав важливий закон

Згідно з даними сайту, закон №12039 було повернуто до парламенту з підписом глави української держави. На це знадобилося лише два дні після ухвалення документа у другому читанні.

Тепер в Україні завдяки укладанню угоди зі слідством суд може призначати корупціонерам більш короткий термін ув'язнення, ніж передбачено Кримінальним кодексом. Угода передбачає викриття спільників та відшкодування завданих збитків.

Такі правила не стосуються організаторів злочинних схем. Для них більш короткий термін ув'язнення можливий лише у випадку, якщо вони розкриють іншого організатора.