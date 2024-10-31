RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина получит от ЕС 4 млрд евро: Зеленский подписал важный закон

Иллюстративное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным сайта, закон №12039 был возвращен в парламент с подписью главы украинского государства. На это понадобилось всего лишь два дня после принятия документа во втором чтении. 

Теперь в Украине благодаря заключения сделки со следствием суд может назначать коррупционерам более короткий срок тюремного заключения, чем предусмотрен Уголовным кодексом. Сделка предусматривает разоблачение сообщников и возмещение нанесенного ущерба. 

Такие правила не касаются организаторов преступных схем. Для них более короткий срок тюремного заключения возможен только в случае, если они раскроют другого организатора. 

 

4 млрд евро от ЕС

Напомним, Евросоюз до 2027 года планирует предоставить Украине 50 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Для получения средств Киеву необходимо выполнить ряд условий.

Одним из условий для получения транша на 4 млрд евро в этом году было принятие закона о сделке со следствием по коррупционным делам до конца октября. Также его в эти сроки должен был подписать глава государства.

29 октября закон был принят во втором чтении, тогда за инициативу проголосовали 263 депутата.

В случае, если закон не был бы окончательно принят в установленные сроки, предоставление 4 млрд евро перенесли бы на следующий год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзКоррупцияПомощь УкраинеВерховная рада