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Дозволить отримати 4 млрд євро від ЄС. Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством

Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 16:44
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Дозволить отримати 4 млрд євро від ЄС. Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством Ілюстративне фото: Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством (rada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про угоду зі слідством у корупційних справах. Це одна з умов для України, щоб отримати 4 млрд євро від Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами парламентаря, за ухвалення законопроекту проголосували 263 депутати.

Ініціативою пропонується, що у разі співробітництва зі слідством шляхом викриття співучасників та відшкодування шкоди, суд може призначити більш короткий термін тюремного ув'язнення, ніж передбачає кримінальний кодекс.

При цьому законопроектом передбачається:

  • надання суду права накладати значні штрафи: понад 4 мільйони гривень за тяжкі злочини та до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини;
  • надання суду права конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде узгоджено.

Примітно, що такий механізм можуть застосувати до організатора злочинної схеми лише за умови, якщо він викриває іншого організатора.

4 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, минулого тижня було оприлюднено листа Міністерства закордонних справ України. У ньому стверджувалося, що Україна може цього року не отримати обіцяні 4 млрд євро від ЄС у рамках механізму Ukraine Facility, оскільки все ще не було прийнято законопроект про угоди зі слідством.

У листі вказувалося, що передачу 4 млрд євро від ЄС можуть перенести на наступний рік у разі, якщо законопроект не буде ухвалено у другому читанні та підписано президентом України Володимиром Зеленським до 31 жовтня.

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