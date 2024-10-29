Дозволить отримати 4 млрд євро від ЄС. Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством

Ілюстративне фото: Рада ухвалила важливий закон про угоди зі слідством (rada.gov.ua)

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про угоду зі слідством у корупційних справах. Це одна з умов для України, щоб отримати 4 млрд євро від Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами парламентаря, за ухвалення законопроекту проголосували 263 депутати. Ініціативою пропонується, що у разі співробітництва зі слідством шляхом викриття співучасників та відшкодування шкоди, суд може призначити більш короткий термін тюремного ув'язнення, ніж передбачає кримінальний кодекс. При цьому законопроектом передбачається: надання суду права накладати значні штрафи: понад 4 мільйони гривень за тяжкі злочини та до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини;

надання суду права конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде узгоджено. Примітно, що такий механізм можуть застосувати до організатора злочинної схеми лише за умови, якщо він викриває іншого організатора.