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Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж було обіцяно, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко, посол України в Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В деяких випадках допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як відзначив Пристайко, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримую від союзника більше допомоги, ніж запитувала.

"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти.", - пояснив посол.

Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Британії Бена Воллеса Британія розгляне можливість відправки в Україну додаткових танків Challenger 2.

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